“Green League”, una app-gioco che insegna a rispettare l’ambiente

Roma, 11 mag. (askanews) – Salvare l’ambiente giocando: è l’obiettivo della app “Green League” realizzata dal Conou – Consorzio Nazionale degli Oli Usati – con la consulenza scientifica di Legambiente.

Si scarica gratuitamente dalle piattaforme Google Play e Apple Store; tre i giochi proposti (Snuck, Garble e Oil Buster Reloaded), che richiamano la dimensione arcade. Realizzata in collaborazione con la società di innovazione digitale Mashfrog, la app è pensata per divertirsi fornendo strumenti per imparare i processi virtuosi dell’economia circolare. Punta a sensibilizzare un vasto pubblico, dai ragazzi agli adulti, incoraggiando l’adozione di comportamenti virtuosi per tutelare l’ambientale.

Prima della partita i giochi offrono pillole formative su sostenibilità ambientale, risparmio energetico, gestione differenziata dei rifiuti urbani e pericolosi. E dopo la sessione, l’utente è invitato a rispondere ad alcuni quesiti per incrementare il proprio punteggio e scalare la classifica mondiale: una modalità finalizzata a favorire la creazione di una vera e propria community di player che accettano la sfida di dare una mano all’ambiente e diffondere a loro volta il messaggio.