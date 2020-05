IL CORONAVIRUS NEL MONDO – 12 MAGGIO

Milano, 12 mag. (askanews) – Alcune immagini dal mondo sull’emergenza coronavirus, il 12 maggio.

A Times Square è comparso “l’orologio della morte di Trump”. Un contatore che aggiorna il numero delle vittime da Covid-19 negli Stati Uniti, causate “dalla inazione del presidente Trump” si legge sul cartello che lo accompagna. Negli Usa le vittime sono più di 80mila.

Il Parlamento europeo a Strasburgo si è svuotato di parlamentari, giornalisti e assistenti e si è riempito di dottori e pazienti. Qui è stato istituito un centro per realizzare tamponi. L’obiettivo testare in particolare asintomatici venuti in contatto con sintomatici. La capacità è di circa 2.000 test al giorno.

A Dubai il grattacielo più alto al mondo si illumina contro il Covid-19. Il Burj Khalifa, alto 828 metri si è acceso di luce nell’ambito di una campagna che ha portato a donare 10 milioni di pasti a persone in difficoltà per il virus.

Fra i giochi di luce, spicca una bandiera italiana.

A Città del Capo, in Sudafrica, infermieri e operatori sanitari sono scesi in piazza per protestare contro la mancanza di dispositivi di protezione personale dopo la morte per Covid di una collega nel loro ospedale. I lavoratori del settore sanitario protestano anche per la mancanza di mezzi di trasporto pubblici per andare a lavoro, a causa delle restrizioni imposte dal governo.

In Islanda una designer ha creato una serie di mascherine spaventose per incoraggiare il distanziamento fisico. Così, invece di cucirle con stoffe graziose e con disegni rassicuranti, ha creato delle mascherine che trasformano i volti in ghigni da film horror. Funzionerà? La curiosità per il design bizzarro potrebbe scatenare l’effetto contrario.