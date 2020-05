IL CORONAVIRUS NEL MONDO – 15 MAGGIO

Milano, 15 mag. (askanews) – Alcune immagini dal mondo dell’emergenza coronavirus.

CINA Gli abitanti di Wuhan attendono in fila di sottoporsi al test del nuovo coronavirus, mentre il governo cinese ha in programma di testare l’intera popolazione della città di 11 milioni di abitanti, dopo che è scoppiato un nuovo cluster di coronavirus.

ITALIA Sanificazione a San Pietro, in vista della riapertura ai fedeli. Il 18 maggio, in memoria del centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, il Papa celebrerà la messa mattutina alle 7 nella cappella della tomba del Santo nella Basilica vaticana. Lo stesso giorno riprenderanno le messe in presenze dei fedeli in Italia.

ANTARTIDE In Antartide non è stato registrato alcun contagio dall’inizio della pandemia. Grazie agli stretti controlli in ingresso e a un po’ di fortuna, il continente più a sud del mondo è libero dal virus covid-19. L’Antartide di natura è poco ospitale e poco abitata. E in questo periodo è ancora più isolata del solito. Quando è scoppiata la pandemia di coronavirus è stato chiuso anche l’accesso al turismo.

GRECIA Dopo le spiagge libere, in Grecia riaprono anche le spiagge private attrezzate, chiuse a causa dell’epidemia di coronavirus. Il via libera è fissato per sabato, prima del previsto ma con rigide regole di distanziamento. Le 515 spiagge attrezzate e affidate a gestori, bar, ristoranti e hotel che beneficiano di una concessione privata, per riaprire dovranno rispettare regole rigorose: 40 persone al massimo su 1000 metri quadrati, distanza di 4 metri tra gli ombrelloni.

INDIA Un robot per fare la spesa senza mettere piede nel supermercato. E’ l’invenzione di un cittadino che abita a Coimbatore, nel sud dell’India. E’ teleguidato a distanza e grazie a uno smartphone consente di parlare in video alla cassa. Il pagamento è on line.