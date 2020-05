Coronavirus, Cdp dona 2 milioni di mascherine ai Carabinieri

Roma, 19 mag. (askanews) – Due milioni di mascherine ai Carabinieri impegnati nell’attività di vigilanza e controllo sul territorio: è l’impegno concreto di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), che ha acquistato e donato i dispositivi di sicurezza individuale per garantire alle donne e agli uomini dell’Arma di operare in sicurezza a tutela dei cittadini.

Oggi la consegna a Roma alla presenza del Comandante Generale dell Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Giovanni Nistri e dell’Amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo. I tempi sono stati molto rapidi grazie alla collaborazione con il team del Gruppo Alibaba, guidato da Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager Sud Europa.

“Siamo onorati, come Istituzione a servizio del Paese, di poter contribuire al lavoro che i Carabinieri svolgono ogni giorno per tutelare tutti i cittadini”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, “perché è molto importante che coloro che operano in prima linea, siano dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale”.

“Quest’iniziativa – ha aggiunto Palermo – va oltre le misure di sistema che il Gruppo ha già messo in campo per sostenere le imprese e le pubbliche amministrazioni e testimonia la vicinanza del Gruppo Cdp all’Italia”.