Coronavirus, aumentano contagi e vittime: + 584 nuovi positivi

Milano, 27 mag. (askanews) – Aumentano contagi e vittime. Secondo il bollettino sull’andamento dell’epidemia della Protezione civile ci sono 584 positivi e 117 vittime in più rispetto a ieri, di cui la metà, 58, solo in Lombardia.

Anche il numero dei nuovi positivi è in netto aumento soprattutto a causa dei numeri lombardi, ma c’è da dare una precisazione: fra i 384 nuovi positivi segnalati in Lombardia, 168 sono tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti privatamente dai cittadini, processati dall’ATS di Bergamo negli ultimi sette giorni e conteggiati in blocco oggi.

Oggi sono stati effettuati 67.324 tamponi in tutta Italia, ieri circa 10mila in meno.

Continuano a scendere i numeri dei ricoverati e delle terapie intensive. Attualmente in Italia ci sono 50.966 persone positivi al COvid-19, i morti sono 33.072.