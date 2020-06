Ragazzo accoltellato a Milano: fermato figlio di un capo ultras

Milano, 8 giu. (askanews) – C’è un fermato per la maxi rissa con accoltellamento avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in Corso Garibaldi a Milano tra giovani che si trovavano fuori dai locali. Il ventunenne Alessandro Caravita, con precedenti e figlio del leader storico degli ultras nerazzurri, Franco Caravita, è accusato di tentato omicidio aggravato, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti a offendere. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda per le 5 coletellate ricevute.

Da quanto si apprende da fonti investigativa Alessandro Caravita è stato coinvolto nelle indagini sugli scontri tra ultras prima della partita Inter-Milan del 26 dicembre 2018 che portarono alla morte di Daniele Belardinelli.