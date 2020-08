Tennis, Djokovic annuncia: ci sarò a Cincinnati e agli Us Open

Roma, 13 ago. (askanews) – Il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic, ha annunciato la sua partecipazione agli US Open e al torneo di Cincinnati, che si terrà la settimana prima. “Sono onorato di confermare che parteciperò al torneo di Cincinnati e agli Us open. Non è stata una decisione facile da prendere ma la prospettiva di riprendere a giocare mi eccita davvero” ha affermato il giocatore serbo sui social.

Cincinnati è in programma dal 22 al 30 agosto, gli Us Open dal 31 agosto al 13 settembre. Djokovic sarà impegnato anche nel tabellone di doppio, in coppia con il connazionale Filip Krajinovic.

Djokovic è stato al centro di alcune polemiche per un torneo, da lui organizzato, l’Adria Tour, che in due giorni ha visto infettate sette persone, tra cui lo stesso Djokovic che è risultato positivo, insieme alla moglie Jelena.

A far discutere, in particolare, una festa organizzata in una discoteca di Belgrado con tanti campioni del tennis e dello sport che ballano senza rispettare il distanziamento. Un video che ha scatenato le polemiche sui social.