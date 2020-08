Asta da record per le Air Jordan 1: vendute per 615 mila dollari

New York, 14 ago. (askanews) – Una cifra da capogiro per un paio di sneakers. La famosa casa d’aste internazionale Christie’s di New York ha ha venduto un paio di scarpe da ginnastica indossate da Michael Jordan per 615.000 dollari. L’asta ha battuto un record stabilito pochi mesi fa dalla vendita di un altro paio di sneakers della leggenda del basket mondiale.

Si tratta di paio di “Air Jordan 1 High” con le rifiniture rosse e bianche, nonché la classica ‘virgola’ della Nike, che la star dell’NBA indossava durante una partita di esibizione del 1985 a Trieste. La gara rimase nella storia del basket perchè Michael Jordan distrusse letteralmente il tabellone con una prorompente schiacciata.

“E’ la scarpa originale della partita in Italia, la scarpa di sinistra ha trattenuto una scheggia del pannello nella suola” spiega Caitlin Donovan di Christie’s.