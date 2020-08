Ponte Genova, Conte: negoziato con Autostrade faticosissimo

Genova , 14 ago. (askanews) – “Non voglio fare dichiarazioni polemiche, sicuramente abbiamo constatato con mano come sia stato faticosissimo, durissimo, questo negoziato. Su questo non c’è dubbio e ancora aspettiamo di sottoscrivere e di mettere le firme agli accordi finali per scrivere la parola fine”. Lo ha detto questa mattina a Genova il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, parlando della trattativa tra Cdp e Aspi a margine della cerimonia per il secondo anniversario del crollo di Ponte Morandi.

“Per quanto riguarda la giustizia c’è l’impegno del governo a restare al fianco dei familiari delle vittime. Quello che potremmo fare è stare vicino ai familiari e chiedere a nome di tutta la collettività italiana l’accertamento della verità. Due anni fa – ha ricordato Conte – abbiamo dichiarato due cose: che non avremmo lasciato da sola Genova e che non avremo lasciato soli i familiari delle vittime”.

“Su Genova ci siamo impegnati e questa opera che è sulla nostra testa ne è testimonianza concreta ma questo vale anche per tutto il piano di rilancio del tessuto produttivo e della vita economica e sociale della città ci siamo impegnati in questa direzione”.

“Adesso – ha concluso Conte – dobbiamo completare anche l’altro impegno che non riguarda solo noi e non è nelle nostre disponibilità, che è quello dell’accertamento della verità attraverso verifiche processuali e attribuzioni di responsabilità”.