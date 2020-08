Silvia Salemi: “Su Radio2 racconto l’Italia che riparte”

Roma, 14 ago. (askanews) – La cantautrice, attrice e conduttrice Silvia Salemi torna in radio alla guida di “Che Spettacolo”, il programma di Rai Radio2 – in onda il sabato e la domenica – che celebra i grandi artisti di oggi e di ieri e propone gli appuntamenti più spettacolari del panorama italiano ed internazionale.

“Siamo contentissimi. Con me in studio ci sarà Gianfranco Valenti, mio compagno di viaggio. Il titolo, “Che spettacolo”, dice tutto: vi parleremo dello spettacolo del territorio, con i protagonisti del passato, del presente, e gli eventi anche più piccoli, come le sagre, i borghi”.

In onda ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23, fino al 13 settembre, la diretta sarà dedicata a tutto quanto fa spettacolo, con numerose incursioni nel mondo dell’enogastronomia, dell’ecologia e dello sport. Dopo il lockdown, una ripartenza importantissima. “Il mondo dello spettacolo è stato fortemente colpito, perché non è facile fare cultura e spettacolo in un paese chiuso in casa. Adesso gli eventi ci hanno portato fuori casa e io sono sempre impegnata affinché questo vada avanti, per me è un momento per stare a contatto con le persone”.

Silvia Salemi è fortemente impegnata anche nel sociale, in particolare per le donne, come madrina del progetto contro il femminicidio portato dalla Fondazione Matera 2019 al Parlamento europeo e al senato italiano.