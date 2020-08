Bielorussia, Tikhanovskaya: sono pronta a guidare il Paese

Roma, 17 ago. (askanews) – Sono pronta a guidare il Paese. La leader dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, si è detta pronta ad agire come leader nazionale allo scopo di preparare un quadro giuridico per nuove elezioni presidenziali trasparenti, che dovrebbe essere riconosciute dalla Comunità internazionale.

“Non ho mai avuto illusioni riguardo alla mia carriera politica. Non ho mai voluto fare la politica. Tuttavia, il destino aveva altri piani e mi sono ritrovata in prima linea nella lotta contro l’iniquità e l’ingiustizia … Avete avuto fiducia in me e mi avete dato forza … sono pronta ad assumermi la responsabilità e ad agire come leader nazionale in questi momenti difficili per aiutare il Paese a tranquillizzarsi ed entrare in un periodo normale. Dobbiamo liberare tutti i prigionieri politici e preparare rapidamente un quadro giuridico e condizioni per una nuova elezione presidenziale, che sia equa e trasparente ed inequivocabilmente riconosciuta dalla comunità globale”, ha detto Tikhanovskaya in un nuovo discorso video dalla Lituania, dove è fuggita per timore di rappresaglie da parte del regime.