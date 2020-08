Prime immagini della serie documentario sull’Eta di Amazon Prime

Milano, 26 ago. (askanews) – Prime immagini della serie documentario sul gruppo terroristico basco dell’Eta di Amazon Prime.

La nuova docuserie spagnola Amazon Original, si chiama “The Challenge: ETA”, verrà lanciata questo autunno e racconta la storia del gruppo terroristico a partire dal suo primo omicidio nel 1968, fino al suo scioglimento nel 2018 e la lotta del governo spagnolo e della Guardia Civile. La docuserie è un viaggio storico inedito attraverso testimonianze di personaggi chiave dell’epoca e immagini mai viste prima.

Ci sono interviste con quattro ex presidenti del governo spagnolo: Felipe Gonzàlez, José Marìa Aznar, José Luis Rodrìguez Zapatero e Mariano Rajoy, che hanno affrontato l’organizzazione terroristica sia politicamente che attraverso le forze di polizia. Sono incluse anche le testimonianze dei politici baschi Lehendakaris Garaikoetxea e Ardanza, di Fernando Almansa (ex capo della casa reale), di giornalisti, alti funzionari della polizia militare spagnola, tra cui Manuel Sànchez Corbi, e di ex membri dell’ETA. Queste testimonianze narrano le loro operazioni più difficili e rischiose.