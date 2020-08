Musica e dinosauri: le novità Netflix per ragazzi e famiglie

Milano, 28 ago. (askanews) – In arrivo su Netflix tante novità dedicate a ragazzi e famiglie fra musica, avventure e dinosauri.

Dal 10 settembre arriva la prima stagione di “Julie and the Phantoms” serie musicale che ha per protagonista la liceale Julie e affronta il tema di come superare gli alti e bassi della vita, inseguire i propri sogni e scoprire il potere della propria voce.

Dal 18 settembre è tempo di dinoasuri con “Jurassic World: Nuove avventure”, una serie di animazione ambientata nella linea temporale del film “Jurassic World”. Qui i protagonisti sono degli adolescenti intrappolati in un nuovo campo avventura. Quando si svolgono gli eventi del film e si scatenano i dinosauri su tutta l’isola, i ragazzi si rendono conto che la propria sopravvivenza dipende solo da loro stessi e dai loro compagni.

Il 23 ottobre tocca a “Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria” lungometraggio d’animazione originale diretto dall’animatore e regista premio Oscar Glen Keane. Una brillante ragazzina, spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l esistenza della leggendaria dea che vi abita. Una avventura musicale, inno all’accettazione di novità inattese e al potere dell’immaginazione.