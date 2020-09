Covid, Spagna primo Paese europeo a superare 500mila contagi

Madrid, 7 set. (askanews) – La Spagna è il primo Paese europeo ad aver superato il mezzo milione di contagi da Covid-19. I contagi dall’inizio dell’epidemia sono 525.549 mentre il totale delle vittime con coronavirus è arrivato ai 29.516. Questi dati portano la Spagna a un tasso di infezione pro capite doppio rispetto a quello di Francia e Italia. Di fronte a numeri non incoraggianti, con incrementi giornalieri anche di 8.000 unità, il ministro della salute Fernando Simon ha rilevato la necessità di non abbassare la guardia in occasione della riapertura delle scuole.

“Se tutti agiscono in modo responsabile, e in questo includo i bambini che possono fare molto, credo che riusciremo a limitare l’impatto del ritorno a scuola sul numero dei contagiati”.

Una delle città più colpite è Madrid, per questo le autorità locali hanno limitato gli incontri a 10 persone, sia nei bar pubblici che in casa; sono vietati cocktail e balli ai matrimoni, ed è ridotto ulteriormente l’accesso a negozi e luoghi di culto.