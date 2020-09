Milano, M4: finiti gli scavi, completate tutte le gallerie

Milano, 9 set. (askanews) – Con l’arrivo di entrambe le talpe nei pressi della futura stazione Solari, si è conclusa la realizzazione di tutte le gallerie della M4, la nuova linea blu della metropolitana di Milano. Tutto lo scavo, da Linate a San Cristoforo, circa 15 chilometri per ciascuna direzione, compresi i tratti delle stazioni e manufatti, è stato completato accumulando un ritardo di circa tre mesi a causa del Covid. L’apertura della prima tappa Linate-Forlanini, prevista in origine a inizio 2021 slitterà in primavera, mentre entro fine 2022 ci sarà l’apertura prima della tratta fino a Dateo e poi a San Babila. Nell’estate del 2023 infine aprirà l’intera linea fino a San Cristoforo, con l’eccezione delle tre fermate della tratta centrale Sant’Ambrogio, De Amicis e Sforza Policlinico, dove sono stati trovati reperti archeologici. Il completamento delle gallerie “è una inizione di fiducia per la città ed è un momento di ottimismo anche per me”, ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presente insieme, all’assessore Marco Granelli, ai vertici di M4 e del costruttore Webuild (ex Salini-Impregilo e Astaldi) all’arrivo della talpa in Solari con la rottura dell’ultimo diaframma.