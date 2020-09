Crozza per la prima volta nei panni del professor Zangrillo

Milano, 10 set. (askanews) – Un nuovo esilarante personaggio per Maurizio Crozza. A pochi giorni dall’attesissimo ritorno di “Fratelli Di Crozza” – in prima serata e in diretta da venerdì 18 settembre alle 21:25 sul NOVE e in live streaming su Dplay – il popolare comico veste per la prima volta i panni del Professore Alberto Zangrillo ed esorta tutti a tornare alla vita normale: “Andate in vacanza, andate dove volete basta che non veniate al San Raffaele perché è già pieno di miei amici…”

Al centro delle nuove puntate, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati dall’artista genovese con i suoi immancabili e pungenti monologhi e attraverso le sue maschere. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com