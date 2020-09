Coronavirus, Francia: quarantena ridotta a sette giorni

Parigi, 11 set. (askanews) – Periodo di quarantena ridotto da 14 giorni a una settimana in Francia. Lo ha annunciato il primo ministro Jean Castex. “Per le persone risultate positive e per quelle che sono entrate in contatto con positivi il Consiglio di difesa ha preso due decisioni per migliorare la sorveglianza epidemiologioca. Prima decisione, il reclutamento di duemila operatori supplementari perché assistano le agenzie sanitarie locali nel tracciamento dei contatti. Seconda decisione, su proposta del comitato scientifico, la durata dell’isolamento sarà ridotta a sette giorni, che coincide con la durata in cui c’è un vero concreto rischio di contagio. E’ dondamentale il rispetto di questo periodo di isolamento, ci saranno dei controlli”, ha dichiarato Castex.

“Il virus rimarrà ancora per qualche mese e dobbiamo riuscire a conviverci, senza farsi trascinare dalla logica di un confinamento generalizzato” ha aggiunto il premier francese, annunciando anche la richiesta di misure speciali per i focolai di Marsiglia, Bordeaux e dell’isola oltre oceano della Guadalupa dove i casi sono aumentati in modo preoccupante