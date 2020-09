Milano, esplosione in un palazzo: feriti. Ipotesi fuga di gas

Roma, 12 set. (askanews) – Una forte esplosione alle 7,17 del mattino in un palazzo di 10 piani al civico 20 di piazzale Libia, a Milano, ha provocato diversi feriti, di cui uno in codice rosso ricoverato al Niguarda per le ustioni riportate.

L’esplosione ha divelto vari muri e scardinato tapparelle al secondo piano, creando comunque problemi all’intero immobile e sarerebbe stata provocata da una fuga di gas nell’appartamento al primo piano.

Gli altri sei feriti sono lievi ma vengono segnalati anche

richieste di ricoveri per persone sotto choc.