Lino Banfi incoronato re della commedia: felice ma me ne vergogno

Roma, 15 set. (askanews) – Sono Elena Fabrizi, nota a tutti come “Sora Lella”, e Lino Banfi la regina e il re della commedia italiana. La coppia della risata è stata incoronata dal contest via social ideato dal “Festival della Commedia Italiana” che si è appena concluso a Formia (Latina), sulla sua pagina facebook.

I due sono riusciti a sconfiggere gli altri finalisti: Eduardo De Filippo, Bud Spencer, Totò, Sophia Loren, Monica Vitti e Milena Vukotic. E Lino Banfi, re della commedia, intervenendo con un videomessaggio al momento della proclamazione, ha commentato così: “Ma non dovevate farmi questo! Mi sento troppo felice, al punto da vergognarmi. Sapete che significa arrivare primo in classifica battendo Totò, Bud Spencer e tanti altri nomi che sono i miei grandi maestri? Purtroppo non posso essere lì, ma tornerò presto”.