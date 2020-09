“Elettra”: video del nuovo singolo di Cortellino, indie triestino

Roma, 16 set. (askanews) – Ecco il videoclip di Cortellino, il cantautore indie triestino, del singolo in uscita il 18 settembre “Elettra”. Un brano dalle molteplici ispirazioni: la prima e fondamentale è proprio Elettra, la macchina della luce ideata dal fisico quantistico Luciano Fonda: l’idea della macchina della luce è stato lo stimolo che ha acceso l’immaginazione dell’autore, come una lampadina; la seconda è invece il mare, dimensione che accompagna da sempre Cortellino poiché la sua città, Trieste, si affaccia sull’Adriatico. Il mare diventa uno specchio in cui l’uomo si riflette e diventa metafora dell’esplorazione di sé. Come racconta l’autore a proposito del brano: “Ero a passeggiare nei boschi nelle vicinanze di Basovizza, in provincia di Trieste, dove si trova la macchina Elettra e l’istituto di ricerca Elettra Sincrotone Trieste, e nella mia mente è apparsa questa canzone”.

Il videoclip ufficiale è stato realizzato in collaborazione con il villaggio Ugandese Namuwongo Village Kampala ed al performer ugandese Kyxkajiiko.