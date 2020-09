Zingaretti: non penso a rimpasto ma a vincere elezioni

Genova, 16 set. (askanews) – “Non so perché all’improvviso, a 5 giorni dal voto, si scateni la discussione sul dopo voto. La mia unica ossessione è vincere le elezioni per salvare l’Italia e dare ai cittadini di queste regioni dei buoni governi. Non avrei neanche il tempo fisico per mettermi a fare accordi perché, per fortuna, noi le campagne elettorali le facciamo per le strade”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di un comizio a Genova, ha smentito nuovamente il presunto accordo con il premier Giuseppe Conte per un rimpasto di governo dopo le Regionali.