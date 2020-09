In autunno la guerra delle console, Playstation 5 dal 19 novembre

Milano, 17 set. (askanews) – In autunno si accende la sfida delle console con l’arrivo dopo 7 anni delle nuove generazioni di Playstation e Xbox.

La quinta generazione della console di Sony sarà disponibile in Europa dal 19 novembre. La data è stata comunicata durante un evento online in cui sono stati svelati i prezzi delle due versioni disponibili: 499 per la classica col lettore blu-ray e 399 per quella senza lettore, digitale, con giochi da scaricare online. Fra i titoli annunciati per il lancio Final fantasy XVI in esclusiva, i nuovi Spiderman: Miles Morales e Call of Duty.

È sfida aperta con la Xbox Series X che verrà lanciata il 10 novembre. Prezzo identico per la console principale, mentre la versione solo digitale di Microsoft costa meno, 299. Microsoft dovrà fare a meno del titolo di punta Halo Infinite per il lancio, la cui uscita è stata rimandata al 2021 a causa della pandemia.