Schwarzenegger apre (a distanza) il Summit per il clima a Vienna

Vienna, 17 set. (askanews) – L’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger (a distanza), il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il presidente Alexander Van der Bellen, hanno inaugurato l’Austrian World Summit 2020 (AWS 20) per il clima a Vienna.

In un intervento via Skype, l’ex star hollywoodiana nata in Austria e promotore dell’iniziativa, ha affermato che la crisi del coronavirus rappresenta una “incredibile opportunità” per ricostruire le economie devastate grazie all’energia pulita.

“Decisioni che guardino al futuro sono necessarie subito. Subito! Mentre miliardi di dollari e miliardi di euro sono investiti nella ricostruzione delle economie e delle infrastrutture in seguito al coronavirus. Questi fondi sono così massicci che sono capaci di ricostruire le società”.

“Abbiamo una grande opportunità: utilizzare la pandemia per realizzare una trasformazione durevole durante la ricostruzione della nostra economia – ha detto Kurz, sottolineando – il nostro obiettivo deve essere una ripresa economica verde in Austria e in Europa”.

“Sono fiducioso – ha detto il presidente ecologista dell’Austria – se affrontiamo insieme il futuro in maniera costruttiva e se crederemo di potercela fare, troveremo la forza di fare i numerosi piccoli passi necessari e di farli volentieri e non in maniera riluttante”.