Crozza nei panni del ministro Azzolina a “Fratelli di Crozza”

Milano, 19 set. (askanews) – Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì sera in diretta sul Nove e in live streaming su Dplay – Maurizio Crozza è ha vestito i panni del Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina intenta a difendersi dalle critiche sulla riapertura delle scuole.

“Io sono orgogliosa di come non ho dormito la notte per aprire le scuole e anche di come non ho mangiato di giorno – ha detto Crozza/Azzolina – ma secondo lei Nilde Iotti se non dormiva faceva meglio di me? Corbellerie. Michelle Obama, se non mangiava di giorno, faceva meglio di me? Scempiaggini. Antonella Ruggero dei Matia Bazar, bendata e dopo dieci gin tonic, faceva meglio di me? Forse sì.”