Giornate Trevi, Braga: per economia circolare coerenza e sostanza

Roma, 26 set. (askanews) – “La transizione ecologica è già in corso. Oggi può contare su risorse e strumenti che ci vengono principalmente dall’Europa con il programma Next Generation EU, che sono fondamentali, ma chiedono all’Italia uno sforzo in più per dare coerenza e sostanza alle politiche sul terreno dell’economia circolare, del cambiamento del nostro modello produttivo e anche del modello energetico. Dalle Giornate di Trevi arriva la spinta a mettere a fuoco le questioni fondamentali ad accompagnare questo processo che può costruire un piano di ripresa e di ripartenza del paese”. Lo ha dichiarato ad askanews l’on. Chiara Braga, responsabile nazionale ambiente e coordinatrice del programma di governo del Partito Democratico a conclusione dei lavori delle Giornate dell’Energia di Trevi promosse da WEC Italia e Globe Italia.