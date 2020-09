Giornate Trevi, Briziarelli: non sfumi occasione Recovery Fund

Roma, 26 set. (askanews) – “Il rischio è trasformare il Recovery

Fund, gli investimenti e le risorse che ci saranno, in un

intervento salvifico. Sono risorse importanti, per un’occasione

importante ma ovviamente per poterla cogliere il primo punto è

chiarirsi le idee su dove si voglia andare, con chi e per

raggiungere quale obiettivo”.

Lo ha affermato il senatore leghista Luca Briziarelli alle

Giornate dell’Energia di Trevi promosse da WEC Italia e Globe

Italia.

“Già oggi noi veniamo da un percorso nel quale, anche a causa di

diverse visioni, ideologiche, da parte di alcune forze politiche

presenti in Parlamento, alcune soluzioni non arrivano non perchè

non ci siano le risorse o le possibilità ma perchè c’è una sorta

di blocco a livello governativo e parlamentare – ha proseguito

Briziarelli -. E’ fondamentale risolvere questa situazione per

non perdere ulteriore tempo e non lasciar sfumare un’occasione

come quella rappresentata dai fondi che arriveranno dal Recovery

Fund. I cittadini e le imprese guardano a questo per non rimanere

ancora più indietro rispetto ad altri paesi”.