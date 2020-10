“The Good Lord Bird”, Ethan Hawke è l’abolizionista John Brown

Roma, 5 ott. (askanews) – Ethan Hawke è il protagonista, nei panni del celebre abolizionista John Brown, di “The Good Lord Bird”, il tumultuoso, umoristico e drammatico racconto dell’armata del leader degli abolizionisti alla vigilia della Guerra di Secessione americana, che arriva – in contemporanea con la messa in onda americana – dal 7 ottobre su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.

Basata sull’acclamato e pluripremiato romanzo omonimo di James McBride, la serie, in sette episodi, è anche co-creata e prodotta da Hawke.

“The Good Lord Bird” è raccontata dal punto di vista di Onion (Joshua Caleb Johnson), personaggio di finzione, che entra a far parte dell armata di soldati abolizionisti di John Brown, durante il periodo in cui l America era un campo di battaglia tra le forze a favore e contro la schiavitù. Onion si ritrova così a partecipare alla famosa battaglia di Harpers Ferry del 1859. Il raid di Brown non riuscì a dare il via alla rivolta degli schiavi da lui voluta, ma fu uno dei principali eventi catalizzatori della guerra civile americana. La serie è un ritratto umoristico, drammatico e storico dell America prima della guerra civile e mette in luce le complicate dinamiche riguardanti il razzismo e la religione che compongono l’identità americana.