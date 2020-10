Coronavirus, in Italia 2.677 nuovi casi e 28 morti in 24 ore

Milano, 6 ott. (askanews) – In Italia sono 2.677 i nuovi casi di coronavirus. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute registra un aumento del numero dei morti, sono 28 le persone che hanno perso la vita perché malate di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Salgono i ricoveri +138, mentre diminuiscono le terapie intensive, di 4 unità.

Su 99.742 tamponi totali, in netta crescita rispetto ai circa 60mila di ieri, la Regione che registra il maggior aumento di casi è la Campania, + 395, seguita dalla Lombardia, + 350, dove la provincia più colpita è ancora quella di Milano, con 153 nuovi positivi. Seguono il Piemonte + 259 casi e il Lazio, +275. Non c’è neanche una Regione a zero casi, la meno colpita la Basilicata con 4 nuovi contagi.

Aumentano ovunque anche le persone in isolamento domiciliare sono 56.190, oltre 1.000 in più rispetto a 24 ore fa.