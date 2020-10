“Una certezza”, il nuovo brano di Kram: ecco l’anteprima

Roma, 6 ott. (askanews) – Esce venerdì 9 ottobre, in radio, “Una certezza”, brano di Kram, nome d’arte di Rosario Canale, che si è aggiudicato il Primo Premio del Calabria Fest Tutta Italiana organizzato in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana.

Con “Una certezza” Kram esorta a non farsi mai togliere i sogni dagli altri e a lottare per realizzarli. Per una canzone che parla di sogni non si poteva non pensare a un videoclip stile cartoon. Nel video troviamo un Kram simpatico, solare e positivo.