Enpaia, Piazza: agricoltura ha resistito a Covid, ora nuove sfide

Roma, 7 ott. (askanews) – Dal forum “Economia e società, tendenze nel dopo Covid-19” organizzato dall’Ente di previdenza del settore agricolo (Enpaia) arriva “un messaggio altamente positivo per la ripresa, sicuramente”. Ad affermarlo è il presidente della Fondazione Enpaia, Giorgio Piazza, a margine del forum.

“L’agricoltura ha ben risposto alla violenza del lockdown, quindi del Covid, il lavoro non si è mai fermato nei campi e anche nella produzione e nella trasformazione. Il messaggio più forte però io creda che debba uscire è un messaggio che deve iniziare con la giornata di oggi, ma dovrà continuare”, ha detto Piazza, “è nostra intenzione che questo momento diventi un momento cadenzato nel tempo, proprio per seguire questa evoluzione che sarà un’evoluzione potentissima legata alla ricerca, legata all’innovazione che arriverà. Penso a quanto potrà essere utile nel tema anche dell’agricoltura 4.0 legato all’intelligenza artificiale, alle nanotecnologie che possono veramente darci una grande mano per sviluppare, anche con il piccolo contributo di Enpaia con i propri investimenti in economia reale, quell’agricoltura a basso impatto ambientale perchè il tema centrale anche delle prossime politiche che arriveranno qui, tra il 2022 e il 2023, della politica agricola comunitaria sarà importante e sarà legato in buona parte alla sostenibilità. L’agricoltura è pronta e dovrà essere pronta a fare la propria parte, Enpaia compresa”.