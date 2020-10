Monopoly il gioco in scatola più amato al mondo compie 85 anni

Milano, 8 ott. (askanews) – Parco della vittoria è sinonimo di ricchezza e fortuna, andare in prigione senza passare dal via ormai è entrato nell’immaginario comune come esempio di sfortuna. Monopoly è più di un gioco, è un vero fenomeno culturale, un’icona pop che continua ad appassionare adulti e bambini. Il gioco in scatola per eccellenza compie 85 anni e continua a rinnovarsi e ad appassionare. Dal lontano 1935 a oggi ha conquistato più di 1 miliardo di giocatori in ben 114 paesi nel mondo. Per festeggiare il compleanno, Mr. Monopoly ha deciso di far vincere tutti, anche chi di solito viene sconfitto. Con due nuove edizioni: il lussureggiante Monopoly 85° Anniversario e il rivoluzionario Monopoly “Rivincita dei Perdenti”, dove a vincere è proprio chi perde invertendo per la prima volta le regole del gioco.