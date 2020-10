Oltre 100 mila nuovi casi di Covid 19 in Europa in 24 ore

Milano, 10 ott. (askanews) – Nuovo record di casi giornalieri di coronavirus nel mondo, oltre 350mila, e più di 100 mila nuovi casi di coronavirus in un solo giorno in Europa: è la prima volta dall’inizio della pandemia, spiega l’Oms.

Ieri negli Usa c’è stato un balzo di 57 mila nuovi casi è l’allarme è anche per le infezioni in forte aumento in Italia: ieri 9 ottobre +5.372 positivi e 28 morti, con preoccupazione per le terapie intensive al Centro-Sud che potrebbero mostrare segnali di cedimento.