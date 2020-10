Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina, lo svela Leone

Roma, 12 ott. (askanews) – I Ferragnez aspettano una femminuccia. L’annuncio arriva direttamente via social, dal piccolo Leone, che alla domanda di mamma Chiara risponde candidamente: è una bimba!

Un annuncio che ha mandato in delirio i fan e ha scatenato una pioggia di commenti: tra chi già pensa ai mille outfit che la piccola avrà a disposizione a chi non vuole immaginare papà Fedez innamorato perso di una piccola donna in casa.

In un altro video condiviso proprio da Fedez, il bambino, due anni e mezzo, biscotto in mano, si dice felice di diventare fratello maggiore: Chiara Ferragni, 33 anni, è al quarto mese di gravidanza e l’arrivo della bimba è previsto a marzo 2021. Il piccolo Leone era nato a Los Angeles, proprio a marzo, nel 2018 qualche mese prima che i due convolassero a nozze.