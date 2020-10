Coronavirus, in Cina test ad intera città: 9 milioni di tamponi

Milano, 12 ott. (askanews) – In Cina stanno eseguendo tamponi per individuare il coronavirus ad una intera città, Qingdao, abitata da 9 milioni di persone. Un test a tappeto deciso dopo l’insorgere di un piccolo focolaio, di soli 6 casi. Decisione drastica presa per evitare che riparta una seconda ondata, come in Europa, nel Paese in cui la pandemia è cominciata e che per ora sembra essere risparmiato dalla nuova impennata di contagi.