“Noi, Bergamo”, il docufilm che racconta la città solidale

Bergamo, 12 ott. (askanews) – Bergamo è stato uno degli epicentri dell’emergenza Covid in Italia e per raccontare la città, le sue storie, le sue azioni solidali nei momenti più difficili, la startup Squareworld Studio ha realizzato un documentario, “Noi, Bergamo – Architettura di una rinascita”, che ha dato voce alle donne e agli uomini, ma anche alle istituzioni e alle imprese, che si sono impegnati per affrontare e superare una crisi sanitaria e sociale di cui forse ancora non abbiamo compreso davvero la portata.