Covid, Conte: non manderemo la polizia nelle abitazioni private

Roma, 13 ott. (askanews) – “Dobbiamo assumere comportamenti più corretti anche nelle abitazioni private. L’aumento dei contagi avviene soprattutto in ambito familiare ed amicale” ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustrando le nuove norme per frenare i contagi da coronavirus.

“Anche nelle abitazioni private invitiamo a comportamenti corretti: vi invitiamo a indossare le mascherine se ci si avvicina a persone fragili e se si ricevono ospiti non conviventi. Vi invitiamo a limitare il numero di ospiti e non consentire lo svolgimento di feste, di party in abitazioni private. Sono tutte situazioni di pericolo, dobbiamo assolutamente evitarle. Non manderemo, ovviamente le forze di polizia nelle abitazioni private, ma tutti dobbiamo assumere comportamenti prudenti in questa fase”.