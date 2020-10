“Anna”, il teaser della serie Sky Original di Niccolò Ammaniti

Roma, 14 ott. (askanews) – Ecco il teaser trailer con le prime immagini di “Anna”, la serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti, tratta dal suo romanzo omonimo, fra i più amati della sua produzione (edito in Italia da Einaudi).

Anna è il secondo progetto per la TV dello scrittore Premio Strega, ancora con Sky dopo il successo de “Il Miracolo”. È una serie Sky Original commissionata da Sky Studios per Sky Italia, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte di Fremantle, in coproduzione con ARTE France, The New Life Company e Kwa . Fremantle è il distributore internazionale.

Niccolò Ammaniti è showrunner e regista della serie, di cui firma la sceneggiatura con Francesca Manieri (“Veloce come il vento”, “Il Primo Re”, “Il Miracolo”, “We Are Who We Are”).

Anna è il distopico racconto di un mondo distrutto, devastato da un virus che uccide gli adulti e risparmia i più piccoli.

L’esordiente Giulia Dragotto (13 anni, scelta fra oltre duemila candidate) è la ragazzina protagonista, che parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor – interpretato da Alessandro Pecorella (9 anni, anche lui alla sua prima apparizione in TV). Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un’isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove.

Anna arriverà prossimamente, in esclusiva su Sky e NOW TV.