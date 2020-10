Coronavirus, oltre 7mila contagi in 24 ore: dato record

Roma, 14 ott. (askanews) – E’ di 7.332 nuovi casi di contagio il bilancio dell’incremento dei casi nelle ultime 24 ore. E’ un record: si tratta infatti del numero più alto di sempre mai registrato dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Sono i dati del bollettino quotidiano emesso dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 92.445. Di questi, 86.436 sono in isolamento domiciliare, 5.470 sono ricoverati con sintomi e 539 sono ricoverati in terapia intensiva. Da ieri sono stati registrati 43 nuovi decessi che portano a 36.289 il numero totale delle vittime della pandemia. 152.196 i tamponi processati nelle ultime 24 ore per un totale di quasi 13 milioni di tamponi da inizio emergenza.