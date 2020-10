Alleanza cresce ancora: “Sostenibilità ed educazione finanziaria”

Milano, 15 ott. (askanews) – Alleanza Assicurazioni, nonostante il periodo molto complesso per l’economia, e non solo, ha proseguito il proprio percorso di crescita anche nel primo semestre del 2020. A presentare i numeri, che hanno fatto leva in primo luogo sul processo di digitalizzazione, l’amministratore delegato Davide Passero.

“Alleanza di fatto non si è mai fermata – ha spiegato ad askanews – abbiamo continuato a servire i nostri clienti a distanza, mentre prima andavamo a visitarli in presenza, quindi con un’attività in remoto che ci ha consentito di continuare il nostro percorso di crescita sostenibile. Nei primi sei mesi abbiamo ottenuto una crescita del fatturato dell’1% in un mercato che è stato in forte contrazione, perché il totale premi vita in Italia si è contratto del 16%”.

In crescita anche la raccolta dei premi lordi, arrivata a 2,8 miliardi di euro, con un aumento del 3%. Ma tra gli elementi su cui Alleanza punta con decisione c’è anche il tema dell’educazione finanziaria.

“Noi – ha proseguito Passero – al primo posto abbiamo messo questo programma di educazione finanziaria che si inserisce all’interno di un impegno di tutti i Paesi dell’Onu per elevare le competenze finanziarie dei risparmiatori nei diversi Stati. E crediamo che dobbiamo fare la nostra parte per fare crescere le competenze e le conoscenze finanziarie dei risparmiatori, soprattutto in questo periodo nel quale le domande e i punti interrogativi che affollano le menti dei nostri concittadini sono tante. Parliamo di incertezza economica, volatilità dei mercati finanziari, interessi sui titoli di Stato che sono sostanzialmente azzerati: la domanda sul che fare è molto diffusa e bisogna saper dare risposte razionali”.

La compagnia del gruppo Generali prosegue inoltre il proprio impegno nella sostenibilità su temi ad alto impatto sociale e per questo ha lanciato “Valore Evergreen” e “Smart Evergreen”, nuove soluzioni di risparmio e investimento che coniugano solidità, modularità e sostenibilità. E, per tornare nel campo della formazione, Alleanza Assicurazioni guarda anche ai propri dipendenti e collaboratori.

“Abbiamo un programma di formazione molto intenso – ha concluso Davide Passero – eroghiamo ogni anno oltre un milione di ore di formazione, proprio perché un cittadino più consapevole ha bisogno di un consulente professionale. Il combinato congiunto delle due cose dà un contributo alla sostenibilità della crescita e della ripresa del Paese”.

Obiettivi, anche questi ultimi, che sono diventati strategici a tutti gli effetti.