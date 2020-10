Disfida austro-messicana sulla corona azteca conservata a Vienna

Milano, 16 ott. (askanews) – È uno dei protagonisti del Welt Museum di Vienna, uno sgargiante copricapo azteco con piume iridescenti verde-blu sormontate da più di mille pietre d’oro, appartenuto all’ultimo imperatore atzeco Montezuma. Ma il presidente messicano vorrebbe riportarlo nel suo Paese: Andres Manuel Lopez Obrador ha risvegliato una vecchia faida, mandando sua moglie in Austria per convincere le autorità a fargli esibire il “Penacho” nel 2021, per celebrare i 200 anni di indipendenza del Messico. Beatriz Gutierrez ha quindi fatto visita al presidente Alexander Van der Bellen in occasione di una più ampia tournée in Europa: la First Lady ha incontrato anche il presidente italiano Sergio Mattarella, chiedendo in prestito due manoscritti di epoca azteca.

Secondo il capo di stato messicano gli austriaci “si sono totalmente appropriati” dell’oggetto. Per il Welt Museum il problema è altro: l’oggetto è “davvero troppo fragile” per essere spostato, sottolinea il commissario Gerard van Bussel. La prova, “non poteva nemmeno essere abbassato di un piano per partecipare alla nostra mostra in corso sugli Aztechi”. E un prestito esporrebbe la corona di piume “a danni irreparabili”.