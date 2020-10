Ciclismo, Elba si proietta verso MTB Marathon World Championship

Roma, 17 ott. (askanews) – Ufficializzata, in occasione della Capoliveri Legend Cup’s Eleven percorso Marathon, la data del 2021 UCI MTB Marathon World Championships: si tratta del 2 ottobre. A contendersi il titolo, i più importanti campioni delle due ruote e i massimi rappresentanti della disciplina Marathon mondiale. Sarà il momento in cui tutti gli appassionati della MTB e degli sport all’aria aperta si concentreranno sull’Isola d’Elba che diventerà così la grande protagonista di tutte le attività sportive outdoor.

Walter Montagna, sindaco del Comune di Capoliveri, è a capo della Gat, la Gestione Associata Turismo dell’Isola d’Elba: “Mountain Bike è ambiente, è turismo sostenibile. L’educazione di chi lo pratica, che parte dal sacrificio, è anche rispetto dell’ambiente. Noi come amministrazione abbiamo messo in campo quest’anno delle forze che saranno certamente ampliate. Il turismo è un ramo particolare anche della nostra economia, non solo elbana, toscana. Dovevamo ripartire, l’estate questa ripartenza l’ha data, ne avevamo bisogno come nazione”.

“Abbiamo voluto fortemente questa manifestazione perchè ci mette in sicurezza anche come evento di avvicinamento al Mondiale, che per noi è il punto di arrivo di tutto quello che è stato fatto in questi anni. La bicicletta è sofferenza, e questa è la storia di una passione nata tanti anni fa tra quattro amici e guardiamo adesso cosa abbiamo a Capoliveri. Faremo di tutto per avvicinarci al Mondiale con gare intermedie, con pubblicità, la GAT ci sta lavorando. Anche gli altri comuni costruiranno eventi, perchè si tratta di appuntamenti che sono elbani, prima ancora che toscani”.

Ed all’Elba, che attende l’evento mondiale del 2021, oltre al mare, alle spiagge incantate, ai boschi e ai panorami mozzafiato, si possono vivere esperienze straordinarie di bike, mountain bike/e-bike da praticare negli oltre 400 chilometri di sentieri ciclabili diventati destinazioni d’elezione per i biker di tutto il mondo, sia in primavera-estate che in autunno-inverno.

Per il 2021 UCI MTB Marathon World Championships, è stato studiato e disegnato un percorso inedito e spettacolare, dove verranno assegnate le prestigiose maglie arcobaleno, il massimo riconoscimento mondiale per la categoria MTB XCMarathon. Si tratta di un percorso di 35 chilometri ripetuto 3 volte situato nel promontorio del Monte Calamita nella zona sud-est dell’isola, tra vegetazione, colori e profumi della macchia mediterranea, salite ripide, single track tecnici, spartifuoco veloci, vecchie mulattiere e strade bianche.

Tornando alla Capoliveri Legend Cup’s Eleven ad imporsi nelle varie competizioni in programma sono stati Janku Zemene, Martin Stosek e Samuele Porro. Elena Gaddoni è invece risultata Campionessa femminile.