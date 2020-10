Da Scampia il riscatto di Maldestro, esce con “Egosistema”

Milano, 19 ott. (askanews) – C’è tanta voglia di riscatto e di guardare in faccia la realtà in “Egosistema” (Believe), il nuovo progetto discografico di Maldestro. Un lavoro con cui l’artista ha scelto di raccontare la sua storia, il suo passato e soprattutto il suo presente, mettendosi a nudo.

“Nasce dall’esigenza di liberarsi dalle proprie sovrastrutture mi sono costruito addosso, un po’ per paura un po’ per inesperienza e con questo disco ho voluto darci un taglio e raccontare la parte più intima di me senza troppi giri di parole e andare diretto all’obiettivo”.

Figlio di un ex boss della camorra, oggi collaboratore di giustizia, ha vissuto un’infanzia piuttosto turbolenta e difficile, ma ha saputo reagire grazie all’amore della mamma e della musica, in “Pezzi di me” Maldestro fa i conti con la controversa figura paterna.

“L’ho voluta raccontare in questo modo perchè negli anni ne hanno scritte e dette di tutti i colori con titolo strabilianti ma nessuno ha avuto la delicatezza di andare al fondo. Sono nato in un quartiere particolare, che è Scampia, la mia famiglia è una famiglia di ex malviventi, mio padre, con cui non ho quasi avuto rapporto è stato collaboratore di giustizia. Quando avevo 2 anni mia madre ha scoperto che mio padre faceva il delinquente e lo ha lasciato e siamo andati lontani da questo mondo, lei chi ha sempre insegnato la giustizia, la libertà per combattere questo mondo”.

A fare da apripista a “Egosistema” è il singolo “Ma chi me lo fa fare” che lui racconta con ironia.

“Me lo sto chiedendo anche io, “Ma chi me lo fa fare”, ma me lo fa fare l’amore, che è la ragione per fare tutto e per cui tutto è”.