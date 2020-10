Boccia a SkyTg24: non è questo il momento per un lockdown totale

Milano, 24 ott. (askanews) – “Non è questo il momento di un lockdown totale, come a marzo o aprile” ma di fronte al peggioramento dell’epidemia da SarsCov-2 “si deve stringere”: lo ha detto a”L Ospite” su Sky TG24 il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia.

“Il Covid – ha ricordato Boccia – non è mai andato via andrà via, andrà via solo quando ci sarà il vaccino e comunque non immediatamente, quindi ogni cosa fa fatta tenendo insieme innanzitutto le ragioni della sicurezza sanitaria. Abbiamo sempre detto che proteggere la vita e difendere la salute era la priorità assoluta, e non c’era business, se non c’era salute e vita e ora siamo nella fase in cui è di nuovo necessario tenersi per mano, essere molto uniti e fare misure che siano in grado di salvaguardare il lavoro e la scuola”.