Spagna, flashmob dei medici in sciopero: salvare la sanità

Madrid, 27 ott. (askanews) – Sciopero dei medici spagnoli per protestare contro “l incapacità del governo” di rafforzare il sistema sanitario duramente provato dalla pandemia di coronavirus. I medici protestano contro un decreto che colpisce la categoria impegnata da mesi nel gestire la pandemia. Per il Cesm, il principale sindacato dei medici in Spagna, l’adesione all’agitazione è stata dell’85%. A Madrid una cinquantina di medici, non di più a causa delle regole anti assembramento, ha manifestato organizzando un flashmob per “salvare la sanità”.