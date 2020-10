Primo weekend di lockdown a Parigi, deserta ma non troppo

Milano, 31 ott. (askanews) – Primo weekend di lockdown, il secondo, per Parigi. Le strade non sono deserte, c’è qualche passante, qualcuno corre. Complice la calda giornata autunnale e le restrizioni comunque meno dure rispetto a marzo. Nei giorni scorsi comunque moltissime persone hanno lasciato la città prima della chiusura, creando lunghe code in uscita.