Usa 2020: Trump insiste sui brogli, Biden: imbarazzante

Roma, 11 nov. (askanews) – Donald Trump insiste sulla sua linea e continua a non riconoscere la vittoria elettorale di Joe Biden nelle presidenziali Usa. “La gente non accetterà queste elezioni truccate” ha scritto su Twitter. Un post segnalato dallo stesso social network come “affermazione contestata”.

Il presidente, ancora in carica fino a gennaio, ha rilanciato

link ad articoli su presunti brogli elettorali e sta scardinando tutti i protocolli tradizionali di transizione alla Casa Bianca.

Il presidente eletto Joe Biden ha definito il suo atteggiamento “imbarazzante” e sta valutando se intraprendere un’azione legale proprio sull’ostacolo al passaggio di consegne. Intanto, è tornato a parlare al popolo americano e ha promesso di rafforzare la copertura sanitaria per le fasce più deboli, difendendo la riforma di Obama. “Questo sforzo di aggirare la volontà del popolo americano, il verdetto dei tribunali, le sentenze del Congresso – ha detto riferendosi a Trump – a mio avviso è semplicemente maligno e inutilmente divisorio. Indipendentemente da quello che accadrà io però vi prometto questo: a partire dal 20 gennaio, il vicepresidente eletto Harris e io faremo tutto ciò che è in nostro potere per alleviare il peso dell’assistenza sanitaria su di voi e sulle vostre famiglie. Ve lo prometto”.