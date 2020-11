Calabria, Eugenio Gaudio è il nuovo commissario alla Sanità

Milano, 16 nov. (askanews) – Eugenio Gaudio, Rettore uscente dell’Università “La Sapienza” di Roma è stato nominato nuovo Commissario alla Sanità della Regione Calabria dopo le dimissioni, chieste dallo stesso ministro della Salute Speranza, di Giuseppe Zuccatelli, fortemente criticato per un suo vecchio video sulla presunta inutilità delle mascherine.

Della squadra farà parte anche il fondatore di Emergency, Gino Strada con una delega speciale proprio per la lotta alla pandemia di Covid-19.

“Due nomi autorevoli – hanno spiegato fonti di Palazzo Chigi – che possono aiutare la Sanità calabrese a ripartire”.

Sulla nomina di Strada, però, si è divisa l’opinione del mondo politico. Se da un lato il centrosinistra approva la scelta come garanzia di “competenza, autonomia e passione” – lo stesso Matteo Renzi poche ore prima aveva fortemente caldeggiato l’incarico al fondatore di Emergency – dal fronte del centrodestra arrivano pesanti critiche.

Per Grimoldi della Lega, Strada sarebbe “pronto ad aprire strutture Covid, requisendo alberghi che poi riconvertirebbe per ospitare clandestini in arrivo da Tunisia e Libia”. Per Ignazio La Russa (Fdi), invece, “dopo l’inadeguato e il trombato al terzo tentativo arriva il raccomandato”.