Covid, Galli: mi vaccinerò. Ma ancora non trovo l’antinfluenzale

Roma, 23 nov. (askanews) – Per Massimo Galli, primario di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ci sono diverse evidenze sulla sicurezza di molti dei vaccini per il Covid-19 in arrivo. Intervenendo a “L’Aria di Domenica” su La7, Galli ha inoltre detto di essere pronto a vaccinarsi lui stesso a gennaio ma di non essere paradossalmente ancora riuscito a ottenere il vaccino antinfluenzale.

“Andrea Crisanti è una scienziato e una persona di valore in grado di difendersi d solo, ma avendolo imparato a cooscere ed apprezzare negli ultimi mesi penso si sia lasciato trascinare da un suo carattere un po’ fumantino…, noi che facciamo questo mestiere siamo seccati tutti che Pfizer è avara di dati ma prodiga di dichiarazioni pubbliche sul vaccino e questo danneggia anche l’immagine di un vaccino che io ritengo funzioni e funzioni bene”.

“Io non solo mi vaccinerò a gennaio – ha aggiunto Galli – ma spero che inizi presto una parte di una fase 3 di questi vaccini presso il mio centro e se non sarà previsto che per conflitto di interessi io faccia anche il volontario io lo farò”.

Galli ha poi raccontato: “Io ho 69 anni e ancora non sono riuscito ad avere la vaccinazione antinfluenzale e sono un operatore sanitario. Sto aspettando di averla nel mio ospedale e non ci sono riuscito ancora; lasciamo stare, è un vero scandalo”.