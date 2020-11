Usa, Biden: non sarà terzo mandato Obama. E apre ai repubblicani

Roma, 25 nov. (askanews) – “L’America è tornata” ha detto il presidente eletto Joe Biden presentando le sue prime nomine per la sicurezza e la diplomazia. “Questa squadra alle mie spalle garantirà la sicurezza del nostro Paese e del nostro popolo, è una squadra che rispecchia il fatto che l’America è tornata. Pronta a guidare il mondo, non a ritirarsi”.

Anthony Blinken è il nuovo segretario di Stato, Alejandro Mayorkas segretario della Sicurezza nazionale, Avril Haines direttrice dell’Intelligence nazionale, prima donna a ricoprire questo incarico, Linda Thomas-Greenfield la nuova ambasciatrice alle Nazioni Unite, e John Kerry inviato speciale per il clima.

“Una squadra che incarna il mio profondo convincimento che l’America è più forte quando lavora con gli alleati”, ha rimarcato Biden.

Poi, intervistato dalla Nbc, Biden ha assicurato che, sebbene tra le sue nomine ci siano molte personalità che hanno già lavorato sotto Barack Obama, la sua presidenza non sarà come un terzo mandato dell’ex presidente, perché il mondo sotto Trump è profondamente cambiato. Il suo “America first – ha attaccato – è stato l’America da sola”, mentre lui punta a un’amministrazione che rappresenti “tutto il popolo americano così come tutto il partito democratico”; aggiundendo di non escludere la nomina di esponenti repubblicani che hanno votato per Trump. “Voglio che questo Paese sia unito”, il concetto da lui più volte ribadito.