Congresso Soi, Piovella: estendere a tutti eccellenza nelle cure

Milano, 30 nov. (askanews) – Si è concluso domenica il secondo Congresso digitale Soi, Società Oftalmologica Italiana, quattro giorni di approfondimenti e dibattiti con oltre 1.700 partecipanti come ha raccontato il presidente di Soi, professor Matteo Piovella.

“Il riscontro che abbiamo avuto, la partecipazione, fa svanire ogni stanchezza. Oggi abbiamo avuto la possibilità di finalizzare tutti gli argomenti, il glaucoma, la chirurgia indiretta con le vitrectomie, siamo riusciti ad armonizzare l’esigenza e la rivoluzione tecnologica con la vita di tutti i giorni, sempre con lo scopo di mettere a disposizione dei nostri pazienti tutte le nostre potenzialità e le nostre capacità e ci siamo impegnati perchè questo sia estendibile. Non serve a nulla avere delle eccellenze riservate a un numero limitato di persone. Per questo abbiamo bisogno della collaborazione delle autorità, della politica per assistere al meglio tutti i pazienti italiani.